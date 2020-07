M ehrere Tausend Euro sparen bei einem Das kantige SUV ist erst seit einem halben Jahr auf dem Markt und trotzdem gibt es schon junge Gebrauchtwagen unter 10.000 Kilometern, bei denen sich richtig Geld sparen lĂ€sst! Gebrauchtwagen mit Garantie 36.915 € Mercedes-Benz GLB 200 Progressive MBUX Prem, Benzin 8.200 km 8.200 km 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) 05/2020 05/2020 Anfragen Mercedes-Benz GLB 200 Progressive MBUX Prem, Benzin + Zum Inserat Benzin, 5.9 l/100km (komb.) CO2 134 g/km* In Kooperation mit ehrere Tausend Euro sparen bei einem Mercedes GLB

Der seit Ende 2019 erhĂ€ltliche Mercedes GLB positioniert sich, wie der Name schon sagt, zwischen GLA und GLC – zumindest auf dem Papier. In Wahrheit ist der intern X 247 genannte GLB mit 4,63 Metern allerdings nur drei Zentimeter kĂŒrzer als der aktuelle GLC (X 253) und bietet optional sogar eine dritte Sitzreihe an, die es fĂŒr den nominell grĂ¶ĂŸeren Bruder nicht gibt. Mit 560 bis 1755 Litern Kofferraumvolumen ĂŒbertrumpft der GLB den GLC (500 bis 1600 Liter) sogar beim Kofferraum. Allerdings basiert der im mexikanischen Aguascalientes gebaute GLB auf derselben MFA2-Kompaktplattform wie A- und B-Klasse sowie der CLA , wohingegen der GLC auf der Plattform der C-Klasse aufbaut.

Kein Sechszylinder im Mercedes GLB

Mit nur 8200 Kilometern Laufleistung befindet sich der GLB 200 quasi im Neuzustand. G-Klasse erinnernden GLB stehen eine Vielzahl von Benzin-/Dieselmotorisierungen, wahlweise mit Vorderrad- oder Einstiegsbenziner ist der GLB 180 , der von einem 1,3-Liter-Motor mit 136 PS angetrieben wird und aktuell ab 36.378 Euro erhĂ€ltlich ist. Bei den SelbstzĂŒndern geht es mit dem GLB 180 d mit 116 PS los, der mindestens 37.561 Euro kostet. Im Gegensatz zum GLC bietet Mercedes fĂŒr den GLB ausschließlich Vierzylindermotoren an. Sogar das 54.392 Euro teure und 306 PS starke Topmodell Mercedes-AMG GLB 35 hat keinen FĂŒr den entfernt an eine Minierinnerndenstehen eine Vielzahl von Benzin-/Dieselmotorisierungen, wahlweise mit Vorderrad- oder Allradantrieb , zur Wahl:Bei den SelbstzĂŒndern geht es mit demmit 116 PS los, der mindestens 37.561 Euro kostet. Im Gegensatz zumbietetfĂŒr denausschließlich Vierzylindermotoren an. Sogar das 54.392 Euro teure und 306 PS starke Topmodellhat keinen Sechszylinder unter der Haube.

GLB , gibt es schon zahlreiche Angebote auf dem In Fulda wird ein Mercedes GLB 200 in der 1769 Euro teuren Progressive-Line angeboten. Das bullige SUV wurde erst im Mai 2020 zugelassen und hat bisher 8200 Kilometer auf dem Tacho. Da es sich quasi um einen Neuwagen handelt, ist der GLB natĂŒrlich unfallfrei und wird mit Herstellergarantie verkauft. Ungeachtet der erst kurzen VerfĂŒgbarkeit des, gibt es schon zahlreiche Angebote auf dem Gebrauchtwagenmarkt , wobei es sich fast ausschließlich um VorfĂŒhrwagen handelt.Das bullige SUV wurde erst im Mai 2020 zugelassen und hat bisher 8200 Kilometer auf dem Tacho. Da es sich quasi um einen Neuwagen handelt, ist dernatĂŒrlich unfallfrei und wird mit Herstellergarantie verkauft.

Ehemaliger Neupreis von 48.760 Euro

Blick in den Innenraum: Ledernachbildung "Artico" und das sehr moderne MBUX-System. GLB 200 ist ordentlich: An Bord sind GLB neu 48.760 Euro gekostet. Bis vor kurzem wollte der Mercedes-VertragshĂ€ndler Kunzmann 38.985 Euro fĂŒr den GLB 200 haben, doch jetzt wurde der Preis auf 36.915 Euro gesenkt. Das sind 11.845 Euro Ersparnis gegenĂŒber der unverbindlichen Preisempfehlung und das bei nur 8200 Kilometern. Damit gehört dieses Exemplar aktuell zu den gĂŒnstigsten GLB auf dem Markt. Die Ausstattung desist ordentlich: An Bord sind LED-Scheinwerfer , das Multimedia-System MBUX mit erweiterten Funktionen, Apple CarPlay, 19-Zoll-Felgen, RĂŒckfahrkamera, Business-Paket, Sitzheizung und mehr. So hat der 163 PS starke und bis zu 207 km/h schnelleneu 48.760 Euro gekostet.Das sind 11.845 Euro Ersparnis gegenĂŒber der unverbindlichen Preisempfehlung und das bei nur 8200 Kilometern.