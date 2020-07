D er Mercedes zwar nicht so wirklich kompakt was die Ausmaße angeht, doch dafür bietet er gegen Aufpreis sogar eine dritte Sitzreihe an. Die hat nicht mal der große Bruder GLC . Außerdem sorgt sein kantiges, an die G-Klasse angelehntes Aktuell kostet die mager ausgestattete Basisversion GLB 180 mit 1,3-Liter-Vierzylinder mindestens 36.378 Euro. Den 190 GLB 220 d 4Matic gibt es nicht unter 44.219 Euro. Doch gerade jetzt locken einige Mercedes-Händler mit ordentlichen Preisnachlässen auf Neuwagen! Gebrauchtwagen mit Garantie 48.500 € Mercedes-Benz GLB 220 d AMG EASY PACK, Diesel 100 km 100 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 04/2020 04/2020 Anfragen Mercedes-Benz GLB 220 d AMG EASY PACK, Diesel + Zum Inserat Diesel, 5.1 l/100km (komb.) CO2 135 g/km* In Kooperation mit er Mercedes GLB bringt frischen Wind in die Klasse der Kompakt-SUVs! Mit 4,64 Metern ist derzwar nicht so wirklich kompakt was die Ausmaße angeht, doch dafür bietet er gegen Aufpreis sogar eine dritte Sitzreihe an. Die hat nicht mal der große Bruder. Außerdem sorgt sein kantiges, an dieangelehntes Design für Abwechslung. Wären da nur nicht die hohen Preise:Den 190 PS starken Topdieselgibt es nicht unter 44.219 Euro.

Fedkirchen wird ein gut ausgestatteter Mercedes GLB 220 d 4Matic mit AMG-Line mehrere Tausend Euro unter Neupreis angeboten. Bei dem polarweißen SUV handelt es sich um eine Tageszulassung mit gerade einmal 100 Kilometern auf dem Tacho – also praktisch um einen Neuwagen. Dass der GLB unfallfrei ist, ist an dieser Stelle fast überflüssig zu erwähnen. Angetrieben wird der Benz von einem Vierzylinder-Diesel mit 190 PS und 400 Nm, der seine Kraft über eine Achtgang-Doppelkupplung an alle vier GLB in 7,6 Sekunden auf 100 km/h und schafft 217 km/h Topspeed. Gleichzeitig gibt Mercedes den InDass derunfallfrei ist, ist an dieser Stelle fast überflüssig zu erwähnen. Angetrieben wird dervon einem Vierzylinder-Diesel mit 190 PS und 400 Nm, der seine Kraft über eine Achtgang-Doppelkupplung an alle vier Räder abgibt. Trotz eines Leergewichts von 1735 Kilo beschleunigt derin 7,6 Sekunden auf 100 km/h und schafft 217 km/h Topspeed. Gleichzeitig gibtden Verbrauch auf 100 Kilometer mit unter sechs Litern Diesel an.

GLB mit AMG-Line und Night-Paket

Die Innenausstattung in Grau/Schwarz passt gut zum Gesamtlook des GLB. GLB 220 d kann zudem mit einer guten Ausstattung aufwarten. Das Highlight ist natürlich die ursprünglich 3511 Euro teure AMG-Line, die in Kombination mit dem Night-Paket und 19-Zoll-Felgen für einen sportlichen Look sorgt. Passend zum weißen Unilack wurde der Innenraum mit der Ledernachbildung Artico in den Farben "Nevagrau"/"Schwarz" gespecct. Doch das ist natürlich noch nicht alles. Außerdem hat dieser GLB die LED High Performance-Scheinwerfer, das Park-Paket mit Rückfahrkamera plus den Einpark-Assistenten Parktronic, Sitzheizung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Der hier vorgestelltekann zudem mit einer guten Ausstattung aufwarten.Passend zum weißen Unilack wurde der Innenraum mit der Ledernachbildung Artico in den Farben "Nevagrau"/"Schwarz" gespecct. Doch das ist natürlich noch nicht alles. Außerdem hat dieserdie LED High Performance-Scheinwerfer, das Park-Paket mit Rückfahrkamera plus den Einpark-Assistenten Parktronic, Sitzheizung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navi , elektrische Heckklappe, längs verstellbare Fondsitze, DAB und mehr an Bord.

Ehemaliger Neupreis von knapp 56.000 Euro

Bei diesem GLB 220 d handelt es sich praktisch um einen Neuwagen. damaligen Basisneupreis von 45.363 Euro kamen so nochmal rund 10.000 Euro an Extras obendrauf, wodurch dieser GLB neu knapp 56.000 Euro gekostet hat. Als quasi brandneue Tageszulassung möchte der Vertragshändler Autohaus Sternpark aktuell 48.500 Euro für den gut ausgestatteten GLB mit dem großen Diesel unter der Haube haben, was einer Ersparnis von rund 14 Prozent entspricht. Hinzu kommt, dass der GLB selbstverständlich noch Herstellergarantie hat. ZumHinzu kommt, dass derselbstverständlich noch Herstellergarantie hat.