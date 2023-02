GLB

Was leider schon früh in Kundenhand auffiel, waren massivere Qualitätsschwankungen in der Serie. An diesem Punkt strahlt der Stern leider nicht ganz so hell, und derzeigt seine größte Angriffsfläche. Von schwankenden Spaltmaßen über Dellen im Blech der Motorhaube bis hin zu sich ablösenden Radspoilern reichte grob das Mängel-Repertoire. In den ersten beiden Modelljahren gab es entsprechend häufiger Kundenkritik aufgrund von Verarbeitungsmängeln, doch Mercedes bemühte sich in der Produktion im mexikanischen Werk Aguascalientes um Nachbesserungen.