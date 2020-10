Mercedes GLS 350d: SUV, gebraucht, kaufen, Preis — 04.10.2020

Gepflegter Luxus-Benz mit Diesel-V6 zum halben Neupreis

In Mercedes GLS 350 fehlt es einem an so gut wie nichts. Dieser Gebrauchte mit Garantie ist nur gut drei Jahre alt und für weniger als 47.000 Euro zu haben.