chon seit Generationen besticht die Mercedes S-Klasse mit üppiger Ausstattung und komfortablen Fahrqualitäten. Richtig aufregend wird es, wenn die Tuner von AMG Hand anlegen dürfen und dem Luxus-Benz ein ordentliches Leistungs-Upgrade verpassen. Ein hervorragendes Beispiel der jüngeren Historie ist der Mercedes S 55 AMG, der ab 2002 satte 500 PS aus der S-Klasse (Baureihe 220) holte. 4,8 Sekunden bis Tempo 100, Spitze bei abgeregelten 250 km/h – selten waren zwei Tonnen schneller! Jetzt wird einer der mächtigen Youngtimer im Internet versteigert. Bei "Bringatrailer" hat AUTO BILD einen S 55 AMG, Baujahr 2003, gefunden. Die Auktion läuft am 31. Juli 2019 aus, das Höchgebot liegt momentan (Stand: 29. Juli) bei 13.500 Dollar, umgerechnet rund 12.000 Euro. Dieser AMG-Schlitten könnte also ein echtes Schnäppchen werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Wagen nur knapp 11.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Vergleichbare Angebote sind derzeit auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht zu finden. Inserierte Gebrauchte vom Typ S 55 AMG haben in der Regel deutlich mehr Kilometer auf dem Buckel.