V on außen sieht der Zum Angebot Gebrauchter Mercedes S 600 L Guard VR10 on außen sieht der Mercedes S 600 L Guard aus wie eine normale S-Klasse mit verlängertem Radstand. Hinter der schwarzen Lackierung verbirgt sich allerdings eine Schale aus Stahl, Kevlar und Aramid, das selbst Schuss-Attacken mit großkalibriger Munition standhalten kann. Der Guard (deutsch: Beschützer) ist die ganz besondere S-Klasse. Eine Festung auf Rädern, die in der Regel Staatsoberhäuptern und Wirtschaftsmagnaten auf Reisen als sicherer Rückzugsort dient. Die Bezeichnung VR10 benennt dabei die Schutzklasse. In der Kategorie der Zivilfahrzeuge spielt der Panzer-Benz damit in der höchsten Liga. Jetzt steht eines der Ausnahme-Fahrzeuge zum Verkauf! Ein Händler im westfälischen Neuss bietet einen gebrauchten Mercedes S 600 L Guard VR10 an – zum Hammerpreis!

Gewaltiger Wertverlust in kurzer Zeit

Schlicht und schwarz: Dem S 600 L Guard sieht man seine Beschützerqualitäten auf den ersten Blick nicht an. Obwohl erst im März 2017 zugelassen und mit 20.000 Kilometern auch relativ wenig gelaufen, ist die Ober-Luxuslimousine bereits über 150.000 Euro günstiger als noch bei der Erstauslieferung. Der Wertverlust ist gewaltig, der Preis aber immer noch extrem. Gibt der Verkäufer den ursprünglichen Listenpreis mit satten 548.980 Euro an, kostet er jetzt immer noch königliche 392.700 Euro. Dafür bekommt man aber auch ein Auto mit einzigartigen Eigenschaften. Neben der gepanzerten Karosse verfügt die S-Klasse über schusssicheres Glas, Spezialreifen mit Notlauf-Funktion oder ein per Knopf bedienbares Feuerlöschsystem. Nicht ganz so ausgefallen wirkt da die Luxus-Ausstattung des Guard: TV-Tuner, DVD-Player, Surround-Soundsystem oder beheizte Massagesitze findet man auch in einer normalen S-Klasse. Allerdings: Mehr als dieses Auto bietet, braucht man auch nicht.

Bei 4,6 Tonnen wirken 530 PS fast zu wenig