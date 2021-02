B oss-Benz zu verkaufen! Dieser seltenen Carlsson-Bodykit. Die Vollausstattung gibt es obendrauf. Jetzt wird die eBay verkauft! oss-Benz zu verkaufen! Dieser Mercedes S 600 in der Langversion hat nicht nur einen 5,8-Liter-V12 unter der Haube, er steckt auch in einem. Die Vollausstattung gibt es obendrauf. Jetzt wird die Luxuslimousine bei

"Einzelstück", "Vollausstattung", "perfekter Zustand": Der Privatverkäufer gibt sich allergrößte Mühe, seinen S 600 L ansprechend zu präsentieren. Wie gut der angebotene W 220 tatsächlich ist, lässt sich aus der Ferne nur teilweise beurteilen. Bei ernsthaftem Kaufinteresse empfehlen wir deshalb auf jeden Fall eine Besichtigung vor Ort.

W 220 in Japan-Ausführung mit wenig Kilometern

Heckschürze und Vierrohrauspuff gehören ebenso zum Carlsson-Umbau wie die Fünfspeichen-Felgen. ©eBay/winokur7777777 Laufleistung ist mit überraschend niedrigen 85.060 Kilometern angegeben. Das scheint durchaus plausibel, denn laut Verkäufer handelt es sich um eine Japan-Ausführung – solche Exemplare sind für ihre niedrigen Laufleistungen bekannt. Nach Deutschland kam der S 600 allerdings aus Dubai. Die Fakten: Angeboten wird ein Mercedes S 600 L in der Farbe "Alabasterweiß". Das Baujahr wird im Inserat nicht genannt – aber da es sich um ein Vorfaceliftmodell handelt, wird dieser W 220 zwischen Ende 1999 und Sommer 2002 vom Band gelaufen sein. Dieist mit überraschend niedrigenangegeben. Das scheint durchaus plausibel, denn laut Verkäufer handelt es sich um eine– solche Exemplare sind für ihre niedrigen Laufleistungen bekannt. Nach Deutschland kam der S 600 allerdings aus Dubai.

Mercedes S 600 mit V12-Saugmotor

5,8 Liter großen V12-Saugmotor (M 137 E 58) mit 367 PS und 530 Nm Drehmoment angetrieben, was für einen Sprint in 6,3 Sekunden auf 100 km/h reicht. In der Verkaufsbeschreibung weist der Verkäufer mehrfach auf den "sehr guten Zustand" der S-Klasse hin. Das anfällige ABC-Fahrwerk soll genauso einwandfrei funktionieren wie Motor und Getriebe . Das Vorfaceliftmodell des S 600 wird von einemund 530 Nm Drehmoment angetrieben, was für einen Sprint in 6,3 Sekunden auf 100 km/h reicht.

Carlsson-Bodykit, kein Motortuning

Der Innenraum macht einen gepflegten Eindruck. Die angegebenen 85.060 Kilometer könnten stimmen. ©eBay/winokur7777777 Carlsson-Tuningteilen "verschönert". Neben dem Bodykit wurden Fünfspeichen-Felgen und ein Vierrohr-Auspuff montiert. Verwirrend ist allerdings die Modellbezeichnung CM 60S. Zwar bot Mercedes-Spezialist Carlsson auf Basis des S 500 (Serie 306 PS) ab dem Jahr 2000 einen CM 60 an (Basispreis im Jahr 2000 ab 270.000 DM), dessen 5,0-Liter-V8 (M 113) auf 6,0 Liter aufgebohrt wurde, wodurch die Leistung auf 405 PS stieg. Doch zu einem CM 60S lassen sich keine Informationen finden. Ganz offensichtlich verfügt der angebotene S 600 L über den serienmäßigen V12 ohne irgendwelche Modifikationen. Das belegen Bilder vom Motorraum und auch die mit 367 PS angegebene Leistung. Es scheint so, als wäre lediglich das Carlsson-Bodykit verbaut worden. Doch das ist noch nicht alles. Ganz offensichtlich wurde der Benz im Laufe seines Autolebens mit"verschönert". Neben demmontiert. Verwirrend ist allerdings die Modellbezeichnung CM 60S. Zwar bot Mercedes-Spezialist Carlsson auf Basis des S 500 (Serie 306 PS) ab dem Jahr 2000 einen CM 60 an (Basispreis im Jahr 2000 ab 270.000 DM), dessen 5,0-Liter-V8 (M 113) auf 6,0 Liter aufgebohrt wurde, wodurch die Leistung auf 405 PS stieg. Doch zu einem CM 60S lassen sich keine Informationen finden. Ganz offensichtlich verfügt der angebotene S 600 L über den. Das belegen Bilder vom Motorraum und auch die mit 367 PS angegebene Leistung. Es scheint so, als wäre lediglich das Carlsson-Bodykit verbaut worden.

Ausstattung hingegen lässt keine Wünsche offen. Der W 220 verfügt über Sitzbelüftung sowie Sitzheizung vorne und hinten, elektrisch einstellbare Massagesitze im Fond, das Chauffeur-Paket, Bose-Soundsystem, Klapptische im Fond, Wurzelnussholz, Die. Der W 220 verfügt über Sitzbelüftung sowie Sitzheizung vorne und hinten, elektrisch einstellbare Massagesitze im Fond, das Chauffeur-Paket, Bose-Soundsystem, Klapptische im Fond, Wurzelnussholz, Navi (fraglich, ob schon auf DE umgerüstet), Freisprecheinrichtung und mehr. Offen bleibt die Frage, ob der Mercedes bereits eine deutsche Zulassung hat. Der Hinweis, dass die nächste Hauptuntersuchung im September 2022 fällig ist, lässt dies zumindest vermuten.

S 600 L zum kleinen Preis kaufen

Am 29. Januar lag der Preis der Auktion (sieben verbleibende Tage) bei niedrigen 5150 Euro. Beim Preis-Check auf dem Gebrauchtmarkt dann die Überraschung: Während es günstige S 600 in fragwürdigem Zustand schon ab etwa 5000 Euro gibt, ist der hier angebotene S 600 L auch in den gängigen Gebrauchtwagenbörsen inseriert. Der aufgerufene Preis liegt dort bei 15.000 Euro.

An dieser Stelle noch mal der ausdrückliche Hinweis: Auch wenn so ein S 600 zum Schnäppchenpreis verlockend ist, die Folgekosten können enorm sein. Allein das aktive Hydraulikfahrwerk und der V12 können bei möglichen Reparaturen richtig teuer sein. Und selbst wenn keine Defekte auftreten, kostet so ein S 600, Langversion hin oder her, viel Geld im Unterhalt. Wer nicht mindestens ein paar Tausend Euro in der Hinterhand hat, der sollte es sich gut überlegen, eine gebrauchte S-Klasse zum ganz kleinen Preis zu kaufen.