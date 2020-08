D ie Mercedes S-Klasse setzt Generation für Generation neue Standards bei Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, bieten die Stuttgarter seit der Jahrtausendwende (ab Baureihe W 220) auch AMG-Modelle wie S 63 oder S 65 an. Seit 2013 ist der lange S 63 4Matic auf dem Markt. Anders als in früheren Jahren steht die "63" dabei nicht für 6,3 Liter Hubraum. Der verbaute Biturbo-V8 "M 157" ist 5,5 Liter groß und 585 PS stark. Die von 2013 bis 2017 gebaute Modellversion kostete schon in der Basis rund 152.000 Euro. Allerdings gibt es Exemplare, die sich immer noch in einem Vorzeige-Zustand befinden, den Großteil ihres Wertes aber über die Jahre verloren haben. Dieser hier könnte so ein Beispiel sein: In Buxtehude steht derzeit ein Mit einem Wertverlust von knapp 150.000 Euro! Gebrauchtwagen mit Garantie 65.900 € Mercedes-Benz S 63 AMG lang Night 213000, Benzin 85.500 km 85.500 km 430 kW (585 PS) 430 kW (585 PS) 10/2015 10/2015 Anfragen Mercedes-Benz S 63 AMG lang Night 213000, Benzin + 21614 Buxtehude, Hans Tesmer AG & Co. KG Zum Inserat Benzin, 10.3 l/100km (komb.) CO2 242 g/km* In Kooperation mit Der Händler will exakt 65.990 Euro für das in "Magno allanitgrau" lackierte Auto haben. Das ist im Verhältnis zu ähnlichen Angeboten extrem preiswert. Denn der im Oktober 2015 erstmals zugelassene S 63 präsentiert sich offensichtlich außen wie innen in einem Top-Zustand, die 85.500 Kilometer sieht man ihm kaum an. Zudem ist die Luxus-Limousine laut Händler scheckheftgepflegt, TÜV wird bei der Übergabe erneuert. Und natürlich gibt es noch eine Gebrauchtwagengarantie oben drauf. iesetzt Generation für Generation neue Standards bei Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, bieten die Stuttgarter seit der Jahrtausendwende (ab Baureihe W 220) auchan. Seit 2013 ist der langeauf dem Markt. Anders als in früheren Jahren steht die "63" dabei nicht für 6,3 Liter Hubraum.Allerdings gibt es Exemplare, die sich immer noch in einem Vorzeige-Zustand befinden, den Großteil ihres Wertes aber über die Jahre verloren haben. Dieser hier könnte so ein Beispiel sein: In Buxtehude steht derzeit ein topgepflegter Mercedes S 63 AMG 4Matic L zum Verkauf Die gebrauchte S-Klasse kostet heute nur noch so viel, wie der Erstbesitzer einst alleine für die Ausstattung hinlegte.Denn der im Oktober 2015 erstmals zugelassene S 63 präsentiert sich offensichtlich außen wie innen in einem. Zudem ist die Luxus-Limousine laut Händler scheckheftgepflegt, TÜV wird bei der Übergabe erneuert. Und natürlich gibt es noch eine Gebrauchtwagengarantie oben drauf.

Volle Hütte im V8-Edel-Benz

Während die Optik des Mercedes nicht zuletzt dank der 20 Zoll großen AMG-Schmiederäder und Night-Paket einen sportlich-noblen Eindruck erweckt, passt das Wort "sportlich" nicht allzu sehr zur Beschreibung des Innenraums. Das Interieur des Edel-Benz ist in hellen Farbtönen gehalten, nur Fußmatten und die Applikationen in Klavierlack und Carbon schaffen einen Kontrast. Ansonsten steckt ausstattungstechnisch so ziemlich alles drin, was die Aufpreisliste vor fünf Jahren so hergab: Thermotronic für das angenehme Klima, Parktronic fürs entspannte Parken und die Distronic für das sorgenlose Gleiten – dazu eine High-End-Surroundanlage von Burmester, Panoramadach, Standheizung und nicht zuletzt ein Entertainmentsystem für den Fond mit TV-Tuner und Controller. Alle weiteren Extras stehen in der Anzeige oder können beim Händler erfragt werden.

300 km/h in der Luxus-Klasse