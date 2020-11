B

reit, lang, stark – und voll mit Luxus: Der Mercedes S 65 AMG L hat von allem etwas, und zwar von allem etwas mehr. Das ist heute so und war schon damals so, in den 2000er-Jahren, als die stärkste S-Klasse noch einen dicken V12 unter der Haube hatte. Die Baureihe W 221 wurde von 2005 bis 2013 produziert und ist noch heute höchst präsent auf der Straße. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie China oder in den USA, wo die luxuriöse Benz-Limousine seit Jahren höchsten Stellenwert besitzt.Ein gewaltiges Fahrzeug mit einem gewaltigen Antrieb und, natürlich, zum gewaltigen Preis: In der Regel waren weit über 200.000 Euro für einen Mercedes S 65 fällig, den es nur als Langversion gab und der intern auch als V221 bezeichnet wurde. Heute sind gebrauchte Exemplare schon weitaus günstiger zu haben, das Wertverlust-Potenzial ist enorm.