Luxus pur: Der Innenraum des Brabus erinnert an 1001 Nacht.

Im badischen Hechingen wird aktuell ein gebrauchter Brabus Rocket 900 angeboten. Die auf dembasierende "Rakete" wurde im Oktober 2015 zugelassen und ist seitdemgelaufen. In der metallic-schwarzen Edelkarosse steckt alles, was die Palette hergibt, zum Beispiel helles Leder auf den Massage-Sitzen, TV-Geräte im Fond und WLAN. Der Händler preist das Auto mit "Vollausstattung" an, alle Features sind in der Anzeige aufgeführt. Auch an der Optik hat Brabus nicht gespart: Schürze, Heckspoiler und Diffusor sind aus Carbon, dazu gibt's geschmiedete LM-Felgen Marke "Platinum Edition". Im Sportmodus röhrt der Rocket kraftvoll aus vier dicken Rohren. Wer es dezenter mag, der schaltet in den leiseren "Coming Home"-Modus, zum sanften Einrollen in die heimische Einfahrt. Das Brabus-Spezialfahrwerk lässt dem Fahrer stets die Wahl zwischen kontrollierter Tempofahrt und entspanntem Gleiten. Die Kraftübertragung erfolgt über einund lässt sich optional über die Schaltwippen bedienen.