an nehme ein elegantes Cabrio mit Stern auf der Haube, verpasse ihm ein geschlossenes CFK-Dach, eine bullig-böse Optik und einen brachialen V12 – fertig ist der Mercedes SL 65 AMG Black Series. Der auflimitierte Super-SL war die Krönung der Baureihe R 320 und bei Verkaufsstart 2008 der bis dato. Der Black-Series-Benz ist wie ein SL auf Steroiden, aufgepumpt bis zum Maximum. Der sechs Liter großeleistetund unglaubliche. Den 0-100-Sprint schafft der rund 1,9 Tonnen schwere AMG in 3,8 Sekunden, Schluss ist erst bei Tempo 320. Auch das ist rekordverdächtig.

Sexy: Das Heck der Black Series mit Spoiler und zwei großen Endrohren.

Der SL 65 Black Series genießt trotz seines noch relativ jungen Alters schon jetzt den Status einer Legende – und ist heute so begehrt wie selten. Trotzdem: In Celle steht jetzt ein originales Exemplar zum Verkauf ! Das 2009 in Deutschland zugelassene Supersport-Coupé ist erstgelaufen und stammt aus zweiter Hand. Laut Händler befindet sich der SL in einem sehr guten Zustand, die Inserats-Bilder unterstützen diese Angabe. Der metallic-schwarz glänzende AMG-Mercedes ist zudem, der letzte Service soll im Oktober 2018 durchgeführt worden sein. Die Ausstattungsliste ist lang, Highlights sind das Infotainment "APS Comand", das Soundsystem von Harman-Kardon sowie der DVD-Player. Für die Kraftübertragung sorgt ein automatischesmit fünf Gängen.