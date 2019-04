B

ullige Proportionen, riesige Spoiler , atemberaubende Leistung: Am Mercedes SL 65 AMG Black Series ist nichts gewöhnlich. Der Ausnahme-Benz ist der krönende Abschluss einer Modellreihe, die nicht nur Fans der Marke fasziniert. Auf Ebay steht jetzt ein Exemplar des Monster-SL zum Verkauf , ein Händler aus Newport Beach (US-Bundesstaat Kalifornien) versteigert ihn bis zum 10. Mai 2019. Der Preis für einen Sofort-Kauf liegt bei 219.500 Dollar (umgerechnet rund 196.000 Euro). Das ist nicht unbedingt teuer, vergleichbare Angebote werden hierzulande zu höheren Preisen gehandelt. Nach Angaben des Verkäufers ist der Sportwagen aus der AMG Black Series eines von nur 175 in den USA gebauten Exemplaren. Der 2009 gebaute Linkslenker ist nach wie vor der bislang stärkste SL, sein sechs Liter großer Turbo-V12 bringt es auf 670 PS und 1000 Nm Drehmoment. Damit geht es in weniger als vier Sekunden von null auf Tempo 100, erst bei 320 km/h regelt Mercedes den Sonder-SL ab. Für die Kraftübertragung sorgt eine Fünfgang-Automatik – jedes andere Getriebe würde angesichts der monströsen Stärke vermutlich kapitulieren.