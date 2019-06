Mercedes Sprinter: Mängelriese mit HU

D

iese Mängelliste ist rekordverdächtig! In Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) kontrollierte die Polizei am 3. Juni einen Mercedes Sprinter samt Anhänger. Den äußerlich zunächst soliden Eindruck des Gespanns überschattete ein Blick in den Innenraum. Dessen Zustand war so bedenklich, dass die Beamten genauer hinschauten und die technische Überprüfung durch einen Sachverständigen verordneten. Mit rekordverdächtiger Bilanz: Insgesamt 66 Mängel stellte der Gutachter fest – 44 am Sprinter und 22 am Anhänger.