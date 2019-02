(dpa/cj) Daimler und BMW ist das Thema automatisiertes Fahren derart wichtig, dass sich die Konkurrenten nun zusammentun. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine gemeinsame Absichtserklärung, um die zentrale Zukunftstechnologie Seite an Seite weiterzuentwickeln. Motto: "Gemeinsam zum autonomen Fahren". Zunächst soll die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen sowie dem automatisierten Fahren auf Autobahnen und für automatisierte Parkfunktionen vorangetrieben werden. Mit einer langfristigen und strategischen Kooperation wollen die beiden Partner die nächste Technologiestufe schon vor 2025 breit verfügbar machen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung vom 27. Februar 2019 heißt.

Definition : Fahrer muss das System nicht mehr dauerhaft überwachen. Muss potenziell in der Lage sein, zu übernehmen. System übernimmt Längs- und Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall. Erkennt Systemgrenzen und fordert Fahrer zur Übernahme mit ausreichender Zeitreserve auf. Heißt : Level drei wird als hochautomatisiertes Fahren bezeichnet. Der Wagen setzt beispielsweise eigenständig den Blinker, wechselt die Spur oder passt seine Geschwindigkeit dem fließenden Verkehr an. Der Autopilot kann den Fahrer aber immer noch auffordern, das Steuer wieder zu übernehmen, um den Wagen eigenhändig zu steuern.

Definition : Fahrer muss das System dauerhaft überwachen. System übernimmt Längs- und Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall. Heißt : System übernimmt einzelne Aufgaben für den Fahrer. In diesem Stadium befinden sich die meisten Hersteller aktuell. Automatisches Einparken oder eine Spurhaltefunktion gehören zu den gängigsten Systemen. Der Stauassistent kann ohne Eingriff des Fahrers im Stau beschleunigen, bremsen und dem vorausfahrenden Fahrzeug folgen.

BMW testet das automatisierte Fahren heute weltweit mit 70 Fahrzeugen, unter anderem in München. Diese sammeln Daten, um die Technologie durch maschinelles Lernen mit künstlicher Intelligenz in der virtuellen Simulation weiter zu verbessern. Zudem testen sie neue Funktionen von Level 2 bis Level 5 auf der Straße. Die derzeit entwickelte Technologie-Generation wird 2021 erstmals im BMW Vision iNext mit Level 3 in Serie gehen und für Pilotprojekte mit Level 4 befähigt sein. Hauptgegner der deutschen Premiumhersteller auf dem Gebiet des autonomen Fahrens sind Hightech-Giganten aus China und dem Silicon Valley in den USA, speziell die Google-Tochter Waymo. Daimler und BMW betonten, weitere Partnerschaften mit Technologiefirmen, Zulieferern und Automobilherstellern prüfen zu wollen, die zum Erfolg der Plattform beitragen könnten. Erst eine Woche zuvor hatten beide Unternehmen bekannt gegeben, ihre Mobilitätsdienste wie Carsharing oder Ride-Hailing in fünf Joint Ventures zu bündeln.