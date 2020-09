E

in dreister Diebstahl, ein vermutlich argloser Kauf und ein kurioses Urteil: Das sind die Zutaten in einer wahrhaft außergewöhnlichen Geschichte rund um einen geklauten Mercedes Camper im Wert von 52.900 Euro.Nach den Recherchen des Bundesgerichtshofs, der das Thema nun abschließend behandelte, ging der Dieb sehr professionell vor und legte dem Händler täuschend echte Papiere vor. Der dachte sich nichts Böses und ließ den Mann ziehen – ohne irgendeine Überwachung.Die Übergabe erfolgte am Hamburger Hauptbahnhof, 46.500 Euro Cash wechselten den Besitzer und schon war der geklaute Mercedes verkauft. An ein "gutgläubiges" Ehepaar, wie der BGH nun feststellte. Und genau deshalb guckt das Autohaus, das den Van später zurückforderte, jetzt in die Röhre.