Neu bei den PS Days: die Ladies Lounge



Neu ist in diesem Jahr aber auch die "Ladies Lounge". Neben den bereits etablierten Bereichen mit Ausstellern zu den Themen Fahrzeughersteller, Räder und Reifen , Fahrwerk und Performance, E-Mobility, Optik und vielem mehr wird es einen speziellen Pavillon für die rapide ansteigende Zahl an weiblichen Autoenthusiastinnen und Tunerinnen geben.

Mareike Fox ist in der Szene durch ihre außergewöhnlichen Fahrzeuge wie den Nissan GT-R bekannt. Zudem hat sie innerhalb der letzten Jahre mit Foxed Motorwear und Foxed Care zwei erfolgreiche Unternehmen in den Bereichen Clothing und Autopflegemittel aufgebaut.

Eine neue Plattform für tuningbegeisterte Frauen

"Wir wollen auf den PS Days den Frauen in der Tuningszene eine Plattform bieten, die es so in der Form noch nicht gibt", sagt Lisa Böllert. "Wir wollen mit der Ladies Lounge die Szene bunter und vielfältiger machen und mit dem Vorurteil aufräumen, dass Frauen nichts von Autos verstehen."

Auch Motorsport-Fans kommen bei den PS Days auf ihre Kosten. Die PS Days konnten die Veranstalter der L8-Night auf dem Lausitzring für sich gewinnen. Die L8-Night ist längst eine feste Größe in der Szene und veranstaltet in jedem Jahr das gleichnamige Event auf der Rennstrecke in der Lausitz, rund 70 Kilometer nördlich von Dresden. Die L8-Night-Showstrecke auf den PS Days ist angelehnt an die Achtelmeile und lockt mit außergewöhnlichen, über 1000 PS starken Fahrzeugen.