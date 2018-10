Der neue MICHELIN Pilot Alpin 5 für leistungsstarke Limousinen und Sportcoupés erfüllt die Ansprüche von Fahrern, die auch im Winter das volle Potenzial ihres Fahrzeugs jederzeit unter Kontrolle haben wollen. Der neue Premium-Winterreifen zeichnet sich durch besonders ausgewogene Eigenschaften aus und übertrifft seinen Vorgänger MICHELIN Pilot Alpin PA 4 in den wichtigsten Kriterien nochmals deutlich1. Zu den Kernmerkmalen gehört noch präziseres Handling auf nasser und verschneiter Straße in Verbindung mit höchster Kontrolle bei Aquaplaninggefahr. Darüber hinaus zeichnet sich der MICHELIN Pilot Alpin 5 durch exzellent kurze Bremswege bei nassen, schneereichen, aber auch trockenen Fahrbahnverhältnissen im Winter aus. Darüber hinaus erreicht die neue Reifengeneration gegenüber dem Vorgänger eine noch höhere Laufleistung und trägt dank dem geringen Rollwiderstand zu einem moderaten Kraftstoffbedarf bei. Schließlich haben die Michelin Ingenieure bei der Profilgestaltung den Fokus auf hohen Geräuschkomfort gelegt, sodass der neue MICHELIN Pilot Alpin 5 auch mit geringem Abrollgeräusch aufwartet.

Volle Kontrolle und Fahrspaß für leistungsstarke Fahrzeuge

Für leistungsstarke Limousinen und Sportcoupés bietet Michelin den neuen MICHELIN Pilot Alpin 5 an.



Um die breit gefächerten Anforderungen ohne Kompromisse bei einzelnen Leistungsmerkmalen zu erfüllen, haben die Michelin Experten zahlreiche Technologien vom sehr erfolgreichen Vorgänger weiterentwickelt. Neu sind das laufrichtungsgebundene, v-förmig angelegte Profildesign mit vielen Gripkanten, die besonders für winterliche Verhältnisse konzipierte Lamellengestaltung und die spezielle Gummimischung. Diese neuartige Kombination sorgt bei dem Hochleistungs-Winterreifen für die sehr gute und ausgewogene Performance.

Lauffläche mit besonders vielen Profilkanten



Der Premium-Winterreifen für Limousinen und Sportwagen.

In unterschiedlichen Winkeln angeordnete Lamellen

Die dreidimensionalen Lamellen sind bis zum Profilgrund in unterschiedlichen Winkeln angeordnet. Diese Gestaltung ermöglicht:

• mehr Profilkanten für mehr Traktion,

• steifere Profilblöcke und

• dadurch noch besseres Durchbrechen des Wasserfilms für mehr Kontakt zur Fahrbahn und erhöhte Lenkpräzision,

• hohe Sicherheitsreserven über die gesamte Lebensdauer des Reifens.



Gummimischung mit funktionalen Elastomeren

Die Gummimischung mit funktionalen Elastomeren verbessert die Haftung bei geringen Temperaturen, Nässe, Schnee und Eis. Das Temperaturfenster ist dabei genau auf die Anforderungen in der kalten Jahreszeit angepasst. Effekt: Der Compound bleibt auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig und sorgt so für beruhigende Sicherheitsreserven. Unter der Lauffläche des Reifens befindet sich ein spezieller Compound, der die Energieverluste beim Fahren in Form von Wärme minimiert. Das reduziert den Rollwiderstand und steigert so die Kraftstoffeffizienz des Pneus.

Unverwechselbares Design: Reifenflanke mit "Premium Touch"

Weiteres Kennzeichen des neuen MICHELIN Pilot Alpin 5 ist die unverwechselbar gestaltete Reifenflanke im einzigartigen "Premium Touch Design".

Der neue MICHELIN Pilot Alpin 5 ist ein weiterer Beleg für den hohen Anspruch des Unternehmens an seine Produkte, stets mehrere Leistungsmerkmale optimal in einem Reifen zu vereinen. Diese Produktphilosophie der "MICHELIN Total Performance" verfolgt der Reifenhersteller sowohl bei der Entwicklung aller Serienprodukte als auch im Motorsport. Darüber hinaus bieten MICHELIN Reifen über die gesamte Lebensdauer hohe Sicherheitsreserven und Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze. Für den Autofahrer bedeutet diese Kombination ein besonders ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.