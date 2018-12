Columbia Outdoorschuh mit Michelin Winterreifenprofil

Technologietransfer von Reifen auf die Sohle. ohlen. Diese bieten unter nahezu allen Bedingungen hervorragenden Grip: Nässe, Schnee, Schneematsch und Eis – alles kein Problem, denn dank der Partnerschaft von Columbia und Michelin vereint der Schuh das langjährige Know-how beider Unternehmen perfekt in einem Produkt. Die technischen Details lesen sich wie ein Auszug aus dem Produktdatenblatt eines High-Performance-Winterreifens von Michelin:

- Stabile Profilblöcke mit 3D-Lamellen, die in unterschiedlichen Winkeln angeordnet sind

- Breite Kanäle in der Profilmitte; hohe Drainagefunktion für bestmöglichen Grip auf matschigem Untergrund

- Hohe Lamellendichte im Fersenbereich für eine hohe Traktion beim Aufsetzen des Fußes

- Wintergummimischung, die bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad noch geschmeidig bleibt

Wasserdichter Schuh, immer atmungsaktiv

Den Canuk Titanium Omni-Heat Outdry Extreme gibt es als Herrenmodell in schwarz. ™" von Columbia sorgt für einen wasserdichten Schuh, der bei allen Bedingungen atmungsaktiv ist. Die Membran führt Feuchtigkeit nach außen ohne Nässe nach innen zu lassen.

Ergebnis: Ein angenehmes Temperaturmanagement und maximaler Tragekomfort für die Füße. Das Omni-Heat Wärmereflektionssystem hält dabei die Füße dank der integrierten Silberplättchen angenehm warm, auch bei klirrender Kälte. So gerüstet kann der Winter kommen und der Tour in die Alpen steht nichts mehr im Weg. Den Canuk Titanium Omni-Heat Outdry Extreme gibt es als Herren-Schuh in schwarz in den Größen EU 40-48 (US 7-15).

Michelin Technologien in über 300 Produkten