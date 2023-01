Luxus ist keine Frage der Größe. Die britischen Produktstrategen spielen seit Jahrzehnten erfolgreich mit dem Image der Kleinwagen-Legende. Wer einen Mini kauft, setzt ein Fashion-Statement. Das gilt auch für unseren gebrauchten Clubman für 15.480 Euro vom Autohus in Bockel bei Bremen.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

MINI One D Clubman Chili Leder Navi PDC LED Shz

MINI One D Clubman Steptronic LED Navi Sportsitze

MINI One D Clubman COOPER Steptronic LED Navi

MINI One D Clubman One D Clubman Pepper Navi Komfortzg. Klimaaut.

MINI One D Clubman One D Clubman Aut Navi LED Pano Shz RFK+PDC 17"

MINI One D Clubman HiFi.Parkass.PDC vo+hi.Sitzh

MINI One D Clubman Chili Tempomat/SHZ/LED

MINI One D Clubman One D Clubman Chili+LED+Navi+Hifi+Sportsitze+Komfo

MINI One D Clubman One D Clubman Pepper DAB LED RFK PDC Navi Tempomat

MINI One D Clubman Classic Trim Pano Leder Navi LED

Gebrauchtwagensuche: Mini One D Clubman

In sattes Pure Burgundy metallic gehüllt und mit feinen, rautenförmig abgesteppten Cross-Punch-Sportledersitzen versehen, erinnert diese im Juli 2017 in den Niederlanden ausgelieferte Version nicht von ungefähr an manch Luxuslimousine britischer Herkunft. Ein zweiteiliges Panoramadach, Navi-Infotainment mit DAB-Radio und Navigationsfunktion sowie eine Dachreling sind ebenfalls verbaut.