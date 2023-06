Cooper S

John Cooper Works (JCW)

Mini Electric Cabrio

Cooper

Nochmals exklusiver sind dermit 178 bzw. 192 PS sowie der Überfliegermit 231 PS. Letzteres Modell kann in 6,6 Sekunden auf Tempo 100 sprinten und packt 242 km/h Spitze, kostet aus dem Baujahr 2019 jedoch meist noch gut 30.000 Euro. Aktuell als Neuwagen doppelt so teuer und nicht am Gebrauchtwagenmarkt relevant ist das im Frühjahr 2023 vorgestellte, weltweit auf 999 Einheiten limitierte. Die 116 bzw. 170 PS starken-Diesel-Varianten sind sparsam und kräftig, wurden im Sommer 2019 aber eingestellt und haben gebraucht ebenfalls nur Exotenstatus.