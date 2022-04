Es kommt auf die Betrachtungsweise an: Für den einen sind die ständigen Hüpfer von der Hinterachse eine wohlige Massage für den Rücken, für den anderen nichts weiter als ein grober Mangel an Federungskomfort. Doch der im thailändischen Mitsubishi -Werk gefertigte L200 unterscheidet sich in diesem Punkt nicht viel von anderen Pick-ups.

Schließlich ist der Zweck nicht größtmöglicher Reisekomfort, sondern größtmögliches Durchhalten – trotz jahrelangen Ritts über buckelige Pisten in Entwicklungs- und Schwellenländern, trotz ständiger Überladung, trotz grober Reparaturtechniken, trotz ausbleibender Wartung. Da sollte man doch meinen, dass so ein Pick-up hier bei uns im Mutterland der Autopflege das ewige Leben hat.

Der größte Feind des Mitsubishi L200 ist das Streusalz



Falsch gedacht, denn hier mögen die Straßen halbwegs ordentlich asphaltiert sein und die gröbsten Schlaglöcher von den Straßenbauämtern schon aus Gründen der rechtlichen Haftung flugs gestopft werden. Doch der größte Feind des Mitsubishi L200 ist nicht das riesige Schlagloch auf der Hauptstraße von Ouagadougou in Burkina Faso, sondern das mitteleuropäische Streusalz.

Sicher, auch das Schlagloch hinterlässt Spuren am nicht gerade überdimensionierten Fahrwerk des L200 der Generation 4, um die es hier geht. Aber in Ouagadougou gibt es keine ernst zu nehmende Kontrollinstanz, die Gelenke und Buchsen der vorderen Einzelradaufhängung und Lenkung untersucht und dann bei Überschreiten der zulässigen Toleranzen einen amtlichen Mängelbericht schreibt.

Der Mitsubishi L200 rostet hierzulande traurig vor sich hin



L200 – speziell wenn er per Breiträder aufgehübscht wurde – bei der Bei uns gibt es so etwas durchaus, weshalb hierzulande so manchem– speziell wenn er per Breiträder aufgehübscht wurde – bei der Hauptuntersuchung (HU) eine frische Plakette verweigert wird.

L200 -Besitzer in Ouagadougou ebenfalls nicht: Rostschäden. Klar, Autos rosten auch in Entwicklungsländern, vor allem wenn diese nahe an der Küste gelegen sind. Doch gibt es dort keine ernsthaften Winter. Und wenn doch, wird zumindest kein aggressives Streusalz auf die Straßen geworfen, das den Das zweite HU-relevante Problem hat der-Besitzer in Ouagadougou ebenfalls nicht: Rostschäden. Klar, Autos rosten auch in Entwicklungsländern, vor allem wenn diese nahe an der Küste gelegen sind. Doch gibt es dort keine ernsthaften Winter. Und wenn doch, wird zumindest kein aggressives Streusalz auf die Straßen geworfen, das den Verkehr sicherer und flüssiger macht, aber den Rostfraß krass beschleunigt.

Zoom 210 Millimeter Bodenfreiheit und 33 Grad vorderer Böschungswinkel – da kann man im Gelände auch mal Gas geben.



L200 tun und dessen werksseitige Rostvorsorge nur den Mindeststandard für sommerlich geprägte Weltregionen erfüllt, rostet dieser Pick-up hierzulande traurig vor sich hin. Autos kann man vor Korrosion schützen , aber das kostet entweder den Fahrzeughersteller Zeit und Geld oder den Fahrzeugbesitzer – dann nämlich, wenn der den Korrosionsschutz nachträglich aufbringt. Weil das aber nur die wenigsten Erstbesitzer einestun und dessen werksseitige Rostvorsorge nur den Mindeststandard für sommerlich geprägte Weltregionen erfüllt, rostet dieser Pick-up hierzulande traurig vor sich hin.

Ob Leiterrahmen oder die darauf aufgeschraubte Fahrerkabine oder die abschraubbare Ladepritsche – alles rostet früh, wenn der Vorbesitzer nicht vorgesorgt hat.

Mehrere kleinere Schwachstellen sollten gecheckt werden



L200 darüber hinaus: Knarrt die Lenkung beim Kleinere Schwachstellen, die einer Prüfung bedürfen, hat derdarüber hinaus: Knarrt die Lenkung beim Einparken , dann sollte bald ein Kreuzgelenk an der Lenksäule erneuert werden. Weil man dabei das Lenkrad selbst gut betrachten kann, sollte man das tun, denn dessen Oberfläche verträgt sich offenbar schlecht mit Handfeuchtigkeit und UV-Strahlung, was den Lenkradkranz bröckeln lässt.

Nicht selten sieht man außerdem die Airbag-Lampe im Dauerbetrieb, was meist nicht am Airbag selbst liegt, sondern am Kabelbaum – schwer zu lokalisieren.

Technik Mitsubishi L200 IV Pfeil Pfeil Abzweigung Allradantrieb Abzweigung Abzweigung Kraftverteilung v:h Abzweigung Abzweigung Traktionshilfen Abzweigung Abzweigung Geländeuntersetzung Abzweigung Abzweigung Aufbauweise Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Bodenfreiheit/Wattiefe Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Ladepritschenlänge Abzweigung zuschaltbar oder permanent über Zentraldiff. 0:100 oder 50:50 (Permanentallrad: 50:50) elek. Schlupfregelung durch Bremseingriff v.+h. 1,9:1 Leiterrahmen, Stahlblechkarosserie 5120 oder 5260/1815/1789 mm 210/500 mm 75 l 2700 (Plus und Top ab 2014: 3000/750 kg) Club Cab: 1,80 m, Doppelkabine: 1,32 od. 1,50 m

L200 IV verwendete Turbodiesel mit Direkteinspritzung, aber die elektrische Betätigung zum Umschalten neigt bei Wenignutzung zum Festgehen. Unbedingt sollte man Allradantrieb und Geländeuntersetzung prüfen. Diese Bauteile sind zwar so robust wie der imIV verwendete Turbodiesel mit Direkteinspritzung, aber die elektrische Betätigung zum Umschalten neigt bei Wenignutzung zum Festgehen.

Ersatzteilkosten* Pfeil Pfeil Abzweigung Kotflügel vorn Abzweigung Abzweigung Scheinwerfer Abzweigung Abzweigung Bremsscheiben vorn (ein Satz) Abzweigung Abzweigung Bremsbeläge vorn (ein Satz) Abzweigung Abzweigung Schaltgetriebe (neu) Abzweigung Abzweigung Teilmotor ohne Anbauteile (neu) Abzweigung Abzweigung Generator (neu) Abzweigung Abzweigung Anlasser (neu) Abzweigung Abzweigung Wasserpumpe (neu) Abzweigung Abzweigung Auspuff ohne Kat Abzweigung 300 Euro 523 Euro 154 Euro 60 Euro 2178 Euro 2566 Euro 619 Euro 754 Euro 219 Euro 666 Euro

L200 -Besitzer sollten deshalb zumindest einmal im Monat den Allradhebel langsam und nach und nach durch alle Stellungen führen, auch wenn der Einsatz von Allradantrieb oder Geländeuntersetzung gar nicht notwendig ist. In Ouagadougou gäbe es auch dieses Problem naturgemäß nicht.