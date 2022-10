Große Diesel, wuchtige Karosserien und ein nicht zu verachtender Spritverbrauch: Geländewagen treffen bei vielen Verkehrsteilnehmern seit einigen Jahren auf immer weniger Akzeptanz. Mit ein Grund, warum die einstigen Offroad-Klassiker aussterben und durch moderne, sparsamere SUV-Baureihen ersetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist auch der Mitsubishi Pajero , dessen Geschichte im Jahr 1982 begann und (zumindest in Europa) 2021 endete.

Doch Pajero-Fans haben immer noch die Chance, den kantigen Allradler zu bekommen. Ein Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt zeigt, dass das Angebot vergleichsweise überschaubar ist. Dafür gibt es mitunter auch echte Schmuckstücke, wie diesen kurzen Pajero in Langenberg mit nicht einmal 50.000 Kilometern auf der Uhr.

Der sofort verfügbare Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D als 3-Türer in Grönland-Weiß wurde von seinem ursprünglichen Besitzer erstmals im Jahr 2016 zugelassen. Seitdem hatte der Japaner insgesamt drei Vorbesitzer. Ein Blick auf die Fotos vom Innenraum zeigen aber, dass allesamt das Modell in der höchsten Ausstattung TOP stets pfleglich behandelt haben. Hinzukommt, dass der robuste Offroader die bisher abgespulten 48.500 Kilometer locker wegsteckt.