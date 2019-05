Mitsubishi Pajero III: Gebrauchtwagen-Test

Gerade wegen seines Dieselmotors gefällt derden Liebhabern zünftigen Motorenbaus. Denn da summt kein per irrwitzigem Ladedruck auf eindrucksvolle Prospektwerte getrimmtes Downsizing-Motörchen unter der Haube, sondern da tuckert ein richtiges Großkolbenaggregat. Schon beim Anfahren mit Leerlaufdrehzahl bemerkt man es, denn der schweresetzt sich stets sofort und nachdrücklich in Bewegung, wenn man das Gaspedal drückt. Drehmoment ist immer genügend da. Das hat man aber offenbar dem bis 2015 aufpreispflichtigen Automatikgetriebe nicht beigebracht. Das lässt den dicken Diesel oft unnötig hoch drehen, was den Verbrauch in den Höhe treibt. Für Schnellfahrten bietet sich derohnehin nicht an. Zum einen läuft der Diesel kalt wie warm erstaunlich rau und wehrt sich zudem gegen Drehzahlen oberhalb von 3000 Touren mit einem furchterregenden Spektakel. Zum anderen kontert er solche Misshandlung auf Dauer nicht selten mit ernsten Schäden. Acht Prozent der Leser waren davon betroffen. Faustregel: Wer 12 oder sogar mehr Liter Diesel/ 100 km verbraucht, fährt offenbar zu schnell und riskiert damit Motor- oder Turboschäden beim 3.2-Pajero. Dass geruhsame Fahrweise die Motorlebensdauer erhöht, bestätigen zahlreiche Exemplare, die Laufleistungen von deutlich mehr als 250.000 Kilometern mit dem ersten Motor erreicht haben und deren Besitzer angeben, mit einem Verbrauch von 9 bis 11 Liter/100 km auszukommen.

Gebrauchtwagenpreise Mitsubishi Pajero III Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 3.2 DI-D Basis 3.2 DI-D Plus 3.2 DI-D Top 3.2 DI-D Basis Türen / Zylinder 2 / 4 2 / 4 2 / 4 4 / 4 kW / PS 140 / 190 140 / 190 140 / 190 140 / 190 Verbrauch/100 km 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h Versicherg. (HP/VK/TK) 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 Neupreis 35.990 41.590 45.990 39.990 2017, 46.000 km* 22.600 25.800 29.000 25.000 2016, 70.000 km* 20.000 22.800 25.700 22.300 2015, 94.000 km* 17.700 20.200 22.800 19.700 2014, 118.000 km* 2013, 142.000 km* 2012, 159.000 km* 2011, 175.000 km* 2010, 190.000 km* 2009, 205.000 km* Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 3.2 DI-D Plus 3.2 DI-D Top 3.2 DI-D Bas./Infor. 3.2 DI-D Plus/Invite Türen / Zylinder 4 / 4 4 / 4 2 / 4 2 / 4 kW / PS 140 / 190 140 / 190 147 / 200 147 / 200 Verbrauch/100 km 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 185 km/h 185 km/h Versicherg. (HP/VK/TK) 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 Neupreis 46.590 50.990 32.900 38 990 2017, 46.000 km* 29.000 32.300 2016, 70.000 km* 25.700 28.600 2015, 94.000 km* 22.800 25.500 16.500 18.500 2014, 118.000 km* 13.900 15.600 2013, 142.000 km* 12.500 14.100 2012, 159.000 km* 11.300 12.700 2011, 175.000 km* 10.200 11.400 2010, 190.000 km* 9200 10.200 2009, 205.000 km* 8300 9200 Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 3.2 DI-D Top/Instyle 3.2 DI-D Bas./Infor. 3.2 DI-D Plus/Invite 3.2 DI-D Top/Instyle Türen / Zylinder 2 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 kW / PS 147 / 200 147 / 200 147 / 200 147 / 200 Verbrauch/100 km 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D 10,5 l D Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 185 km/h 185 km/h 185 km/h Versicherg. (HP/VK/TK) 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 23 / 21 / 23 Neupreis 44.990 36.990 43.990 49.990 2017, 46.000 km* 2016, 70.000 km* 2015, 94.000 km* 22.800 18.700 22.300 25.500 2014, 118.000 km* 19.300 15.700 18.000 21.800 2013, 142.000 km* 17.400 14.200 15.800 18.900 2012, 159.000 km* 15.700 12.700 14.100 17.000 2011, 175.000 km* 14.000 11.300 12.500 15.200 2010, 190.000 km* 12.400 10.000 11.000 13.400 2009, 205.000 km* 11.000 8900 9600 12.000 Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.)

Nennenswerten Fahrwerksverschleiß gibt es meist erst von 150.000 Kilometern an aufwärts, aber der Rost nagt dafür gern am Mitsubishi. Krass war es bei den frühenIII bis zur allerersten Modellpflege 2003. Erst beim großen Umbau der Karosserie (intern dann V80 statt V60) hat sich Mitsubishi dieses Problems wirklich professionell angenommen und die Rostvorsorge deutlich verbessert. Wirklich gut ist der Korrosionsschutz aber nie gewesen – bis zuletzt nicht. 38 Prozent der Leser beklagen denn auch deutlich sichtbaren Rost, meist an den Bodenblechen mit seinen Kastenverstärkungen, aber auch an den Türen und Kotflügeln. Nachträglicher Rostschutz tut also not.Die Pajero-Besitzer sind sehr markentreu und fuhren oftmals schon zuvor einen, nicht wenige bereits den dritten oder vierten. Das liegt offenbar auch an der Güte der Vertragswerkstätten. Denn sage und schreibe 93 Prozent der Pajero-Besitzer sind mit den Mitsubishi-Werkstätten zufrieden. Als durchschnittlicher Preis für eine große Inspektion werden 580 Euro genannt. In spürbare Entscheidungsnöte bringt man die Pajero-Besitzer mit der Frage nach dem nächsten Auto. Das Produktionsende des großen Mitsubishi lässt viele Besitzer ratlos zurück. 38 Prozent wollten sich mit einem Gebrauchtkauf behelfen, sechs Prozent auf Toyota Land Cruiser umsteigen, fünf Prozent auf SsangYong Rexton. Mehr als die Hälfte ist ratlos.