Für das Kleinwagen-SUV VW T-Cross gibt es nicht mal gegen Aufpreis einen Allradantrieb. Das Schicksal teilt er sich mit dem Großteil seiner Konkurrenten. ©Lena Willgalis / AUTO BILD

Dabei handelt es sich bei dengroßteils. Unter dem robust anmutenden Blechkleid in Offroad-Optik steckt nämlich meist, die normalerweise in Kompaktwagen oder Limousinen ihren Dienst verrichtet. Bei manchen Modellen, vor allem im Segment der kleinen und kompakten SUVs , ist ein Allradantrieb nicht einmal gegen Aufpreis erhältlich. Ganz zu schweigen von Technik-Spezialitäten wie einemoder einem. Doch das macht überhaupt nichts: Die anvisierte Zielgruppe der SUVs hegt sowieso zu großen Teilen keinerlei Offroad-Ambitionen und ist oft in städtischen Gebieten ansässig. Ihnen geht es vor allem um die erhabene Sitzposition, das bullige Design und das Gefühl von Sicherheit, welches von der Vielzahl an Modellen wie dem Mercedes GLC Skoda Kodiaq & Co. ausgestrahlt wird.