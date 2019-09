U

m das Elektroauto auch unterwegs an einer fremden Steckdose aufladen zu können, gibt es sogenannte "Mobile Charger ". Also tragbare Ladegeräte, die es ermöglichen, auch bei Bekannten auf der Auffahrt oder in der Tiefgarage auf der Arbeit seinen Wagen aufzuladen, ohne dass eine Ladesäule oder eine spezielle Wallbox benötigt werden. Sie können nämlich sowohl am Cee-Stecker mit bis zu 22 kW laden, als auch an der Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Mit welcher Leistung geladen wird, kann direkt am Ladegerät eingestellt werden.