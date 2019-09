er Weg zum autonomen Fahren, das dürfte mittlerweile selbst den optimistischsten Ingenieuren klar geworden sein, ist noch lang. Noch nicht zu hundert Prozent verlässliche Techniken, offene Gesetzesfragen und enorme Kosten stehen dem selbstfahrenden Fahrzeug derzeit noch im Weg. Das heißt aber nicht, dass die Industrie auf der Stelle tritt: Mit immer neuen Assistenzsystemen und Helferlein werden kleine Schritte in Richtung autonomes Fahren gemacht. Das Problem: Notbrems-Assistent, Totwinkel-Warner oder Spurhalter sind nur in neueren Modellen verfügbar. Wer ein altes Auto fährt oder einen Gebrauchten kauft, bei dem der Vorbesitzer auf die Assistenzarmada verzichtet hat, sieht in der Regel alt aus. Es gibt allerdings auch Helfer zum nachträglichen Einbauen.

Die Kamera wird hinter der Windschutzscheibe installiert, auf einem Extra-Display erscheinen die Warnungen.

Mobileye, eines der führenden Unternehmen im Bereich Fahrerassistenzsysteme, arbeitet in seinen Forschungslaboren am autonomen Fahren der Zukunft - bietet aber auch im Hier und Jetzt Nachrüstlösungen für alle Autos an. Mit Hilfe einer Kamera hinter der Windschutzscheibe überwacht das Mobileye-System den Verkehr vor dem Auto. Der Fahrer wird über ein separates Display auf dem Armaturenbrett gewarnt, wenn ein Auffahrunfall mit einem anderen Auto oder ein Zusammenstoß mit einem Fußgänger oder Radfahrer droht, er von der Spur abkommt oder er zu dicht auffährt. Außerdem erkennt das System Verkehrsschilder und zeigt das aktuelle Tempolimit ein. Mit rund 1000 Euro inklusive Einbau und der aufwendigen Kalibrierung der Kamera ist das System verhältnismäßig günstig und es kann auch in alten Autos problemlos installiert werden. Der Nachteil: Die Nachrüstlösung warnt den Fahrer lediglich, Eingriffe - zum Beispiele eine selbsttätige Notbremsung - sind nicht möglich.