So ganz klar ist es nicht, was die Macher bei Mobilvetta dazu gebracht hat, ihrem neuen Van den Namen Admiral zu verpassen. Opel hatte einst Modelle nach Marinedienstgraden benannt, Kadett , Admiral, Kapitän. Doch das liegt ein paar Jahrzehnte zurück.

Also versuchen wir die Annäherung über das Fahrzeug. Letztlich hatte auch Mobilvetta entschieden, das Potenzial der Van-Klasse nicht brach liegen zu lassen.

Das Ergebnis glänzt ab dieser Saison im Modellprogramm der italienischen Traditionsmarke, die das Thema Luxus und Design stets obenan stellt. Stetes Vorbild dabei: der moderne Jachtbau.

Ein Ducato . Mobilvetta greift hier auf die bewährte Fiat-Basis zurück, was bei einem italienischen Hersteller auch einer inneren Logik folgt. Das moderne Werk, in dem der Admiral entsteht, liegt übrigens direkt neben der Ducato-Fabrikation in Süditalien.