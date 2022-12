Einen wahren Exotenstatus hat die Marke Mobilvetta in Deutschland. Dabei steckt hinter dem italienischen Hersteller der große französische Konzern Trigano Haus. Gefertigt wird das Wohnmobil im Werk San Gimignano in der Toskana. Mit 7,51 Meter Länge und seiner futuristisch gestalteten Front fällt dieser Vollintegrierte auf. Und vor allem im Innenraum bietet der Italiener manche Überraschung und Besonderheit.

Mobilvetta K-Yacht Tekno Line: Gut ausgestatteter Vollintegrierter für vier Personen



Gleich daneben liegt der Küchenblock. Hier erwarten den Hobbykoch einige clevere Details. So schützt ein verschiebbares Holzbrett nicht nur den Gaskocher bei Nichtbenutzung; es dient auch gleichzeitig als Schneidebrett und Ablagefläche. Pluspunkte gibt es auch für die extra tiefen Schubladen in der Küche. Hier finden sogar 1,5 Liter große Flaschen stehend Platz.

Ein Plus an Bewegungsfreiheit zwischen Fahrerhaus und Wohnraum zaubert auch der klappbare Holztisch in der Vis-à-vis-Sitzgruppe. Privatsphäre bietet dagegen die Trenntür aus Holz, die das Bad samt Extra-Dusche vom Schlafbereich separiert. Auch die geschmackvolle Gestaltung der Dusche verdient eine eigene Erwähnung: Im Yachtoptik-Design und mit an der Decke montiertem Regenduschkopf erinnert sie an Wellnessbereiche in Luxushotels.