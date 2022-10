GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, von Bruck an der Großglocknerstraße bis Döllsach, 81 km: Eine Tour der Superlative ist die 1935 eröffnete Panoramastraße in den österreichischen Alpen. Der rund 48 Kilometer lange Höhengenuss bis zur Edelweißspitze auf 2571 Meter Seehöhe hat es in sich. Auf der alpinen Passstraße erwarten routinierte Fahrer 36 geschmeidige Kehren, eine grandiose Berglandschaft samt Murmeltieren und blühenden Orchideenwiesen – und faszinierende Ausblicke am laufenden Meter. Für Genussfahrer lohnt sich auch der eine oder andere Stopp, denn am Streckenrand gibt es viele kostenlose Ausstellungen, darunter die höchste Automobilausstellung der Welt auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m), Themenlehrwege, Restaurants und vieles mehr. Die Straße ist durchweg bikerfreundlich in Sachen Kurvengrip, Leitplanken und Belag. Nur der Abzweig zur Edelweißspitze führt über historisches Kopfsteinpflaster. Dafür fühlen sich Motorradfahrer hier am "Bikers Point" besonders willkommen. Geöffnet ist die Großglockner Hochalpenstraße von Anfang Mai bis Anfang November.