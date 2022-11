Ein Alleskönner, und dabei so zuverlässig, dass Weltumfahrer sie schätzten und hohe Kilometerstände die Gebrauchtkäufer bis heute nicht abschrecken. Ihre große Fangemeinde nennt sie liebevoll wertschätzend Transe. Also, was kannse, die Transe?

"Der erste Blick prüft auf Risse in den Plastikteilen, denn Ersatz ist teuer", weiß der Kenner. Kratzer an Griffen oder Schutzbügeln geben Hinweise auf Stürze, die erlitt auch unser 92er-Modell. An den frühen Baujahren gingen öfter CDI-Boxen kaputt, weil sie, bis 1993 vertikal montiert, an der Sitzbank scheuerten. Viele Besitzer haben auf eine horizontale Lage umgebaut, damit sind Zündaussetzer passé.