it knapp 300 km/h (180 Meilen in der Stunde) raste Beau Alan Rogel in einem Ford Mustang Shelby GT350 in den USA über einen Highway, auf dem ein Tempolimit von 70 Meilen (113 km/h) gilt. Der Mann filmte sich dabei selbst. Jetzt wurde er festgenommen – wegen genau seinem im Internet geposteten Video. Aber der Reihe nach: In der Nacht zum 1. April startete Rogel, selbsternannter "Internet-Promi" nennt, einen Livestream auf seinem Youtube-Account. Wer diesen anschaute, sah die Sicht aus dem Cockpit von Rogels Mustang, der offenbar mit hohem Tempo über einen dunklen Highway raste. Immer wieder kommentierte der 38-Jährige Überholvergänge und seine gegenwärtige Geschwindigkeit. Kurios: Während der Fahrt behauptete der Raser sogar, das erlaubte Tempolimit auf dem vierspurigen Highway sei 180 Meilen pro Stunde (289 km/h) – was Unsinn ist, das höchste in den USA erlaubte Tempo liegt bei 80 Meilen in Texas (137 km/h). Mit bis zu 298 km/h jagte Rogel eigenen Angaben zufolge über die Straße, bis plötzlich die Polizei hinter ihm auftauchte. Seine erste Reaktion: "Aber ich habe nix gemacht", kurz gefolgt von "Oh, die werden mich ins Gefängnis stecken". Wirklich beunruhigt wirkte der Mustang-Poser nicht, filmte sogar während der Kontrolle durch die Polizisten aus dem Cockpit heraus. Und tatsächlich schien Rogel zunächst Glück zu haben, die US-Cops beließen es bei einer Verwarnung.