Rund 89,7 Millionen Tonnen CO2 stießen Autos 2020 in Deutschland aus. Hinzukommt die Produktion der Autos, des Zubehörs, der Ersatzteile und Pflegemittel. So wird der CO2-Fußabdruck jedes Auto immer größer.

Waschanlage kontra Autowäsche zu Hause



In Deutschland darf man sein Auto nicht auf unbefestigten Flächen waschen. In einigen Kommunen ist das Autowaschen auch auf befestigten Flächen verboten, etwa auf gepflasterten Garagenhöfen oder unter dem Carport. Das Waschwasser, das auf den Boden und später ins Grundwasser fließt, enthält Ruß-, Teer- und Ölrückstände.

Umweltfreundlicher ist der Weg in die Waschanlage. Dort gelten strenge Umweltauflagen. Viele Anlagen bereiten das schmutzige Waschwasser in einem Filterkreislauf und verwenden es noch einmal. Das senkt den Wasserverbrauch. Schmutz und Reiniger gelangen nicht ins Grundwasser.

Smart Repair schont die Umwelt

Konzentrat statt fertige Mischung nutzen

Besonders beim Warentransport über die Straße ist der Vorteil anschaulich: Ein Lkw ist in der Lage mit 33 Europaletten mit Reiniger-Konzentrat zu transportiert. Für die gleiche Menge bereits angemischter Reinigungsflüssigkeit in Fünf-Liter-Kanistern sind 58 Lastwagen nötig.

Professionelle Reparatur von Bauteilen

Reifendruck regelmäßig kontrollieren



Reifen flicken

Wischergummis tauschen

Luftwiderstand und Gewicht reduzieren



Nach dem Urlaub Dachbox oder Dachgepäckträger sofort wieder demontieren. Das senkt den Luftwiderstand und damit auch den Kraftstoffverbrauch. Gleiches gilt für überflüssiges Gewicht: Alles, was nicht zwingend an Bord sein muss, gehört in die Garage oder in den Keller. Also ran an den Kofferraum und ausmisten!