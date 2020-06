So sah die Corvette kurz zuvor aus: ein makelloser Traum in Weiß!

, wie US-Medien berichten. Womöglich hatte der Corvette-Fahrer die Ausfahrt verpasst, die Kontrolle über den Wagen verloren und war dann durch den Kies in den Schutt gerutscht.Seit dem Marktstart der schicken V8-Flunder gab es beinahe wöchentlich Berichte über Unfälle. Fast immer war eine übermütige Fahrweise die Ursache. Diesmal ist das nicht eindeutig belegt, allerdings war niemand anderes in das Malheur verwickelt, sodass menschliches Einzelversagen als Unfallursache naheliegt.Auf den Fahrer dürfte allerdings eine empfindliche Werkstattrechnung zukommen, sofern er die Corvette wieder in Schuss bringen will.