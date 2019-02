H

Wenn man in iOS „SUV“ tippt, kommt dieses Emoji. pic.twitter.com/J6OYzlsN8H — Torsten Beeck (@TorstenBeeck) 6. Februar 2019

ihihi, kicher, kicher ... das Internet diskutiert über ein neues Emoji, bevor es richtig da ist. Es zeigt eine Hand, die Daumen und Zeigefinger zusammenhält und wird laut Emojipedia dafür genutzt, "um auszudrücken, dass etwas sehr klein ist oder wenn man eine kleine Menge gestikulieren will". Es ist eines von 230 neuen Symbolen, die die Smartphone-Hersteller im Laufe des Jahres 2019 verfügbar machen werden. Die Twitter-Gemeinde amüsiert sich schon prächtig über die neue Geste und deutet sie fleißig um: als "genderneutrales Emoji für 20 Zentimeter" oder als Möglichkeit für Frauen, "um damit auf ungewollte Penis-Bilder zu antworten". Ein Twitterer geht sogar noch weiter und unkt: "Wenn man in iOS ' SUV ' tippt, kommt dieses Emoji." Aktuell erscheint auf Apple-Geräten an dieser Stelle jedenfalls noch ein blaues Auto. Okay, immerhin ein ziemlich kleines!