Das wird vielen Radfahrerinnen und Radfahrer gefallen, die mit Komoot bereits ihre Fahrradreisen und Radtouren planen oder es in Zukunft vorhaben: Mit Trail View bekommt die Plattform ein leistungsstarkes Feature, mit dem noch mehr Informationen bei der Tourenplanung zur Verfügung stehen. Die neue Kartentechnologie erweckt Komoot-Routen zum Leben – und hilft so maßgeblich bei der Orientierung. Hierfür wurde die Power und Stärke der Community genutzt und mehr als 15 Millionen Fotos der 28 Millionen Komoot-Nutzer gescannt und für Trail View verfügbar gemacht.

Mit den Fotos lässt sich ein noch besserer Eindruck von der Strecke und den Begebenheiten vor Ort gewinnen und damit verifizieren, ob die geplante Route kompatibel ist mit der gewählten Sportart oder mit den eigenen Fähigkeiten. Und das Beste: Das neue Feature ist ab sofort für alle Komoot-Nutzer im Routenplaner (Webversion) verfügbar – und nicht nur etwa Premium-Nutzern vorbehalten.

Um Trail View nutzen zu können, müssen Sie die Funktion bei der Kartenauswahl (siehe Foto unten) aktivieren, indem Sie zusätzlich die Karte "Komoot Trail View" auswählen. Dann stehen Ihnen alle Streckenfotos der 28 Millionen Komoot-Nutzer zur Verfügung – auf der Karte erkennbar an den unterschiedlichen grünen Punkten. Jeder Punkt stellt ein Foto dar, das man sich anschauen kann.Die Herausforderung: Nicht alle Fotos eignen sich für Trail View. Eine KI-gestützte Bilderkennungstechnologie scannt die hochgeladenen Fotos und zeigt nur jene, die tatsächlich Wege und Trails abbilden. Bilder, die die Kriterien nicht erfüllen, werden nicht aufgenommen (z. B. Bilder mit Gesichtern, Tieren, Landschaften, Gebäuden usw.). Für den Start der neuen Kartenebene wurden mehr als 15 Millionen Fotos gescannt. Etwa eine Million davon zeigen Wege und Pfade und wurden in Trail View implementiert. Jeder Nutzer hat es in der Hand: Denn je mehr Fotos die Community hochlädt, desto besser wird das Feature für alle werden, die ihr Fahrrad-Abenteuer genauestens planen möchten.