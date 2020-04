Die Rabatte wachsen in den Himmel: Autohäuser sind geschlossen, Neuwagen werden zu Schleuderpreisen im Internet verramscht. Doch das könnte sich bald ändern.

Neuwagenkauf in Corona-Krise: Bis zu 35,7 Prozent unter Listenpreis (BILDplus) — 20.04.2020

V ier Wochen stand wegen Corona alles still, auch Autohäuser waren geschlossen – und das hat die Preise für Neuwagen purzeln lassen! Corona schädigt die Autohäuser heftig: 70 Prozent sind auf Kurzarbeit, denn durch die Kontaktsperre bleiben Verkaufsstellen noch bis 20. April (in Bayern bis 27. April) geschlossen. Und auch danach dürfte es dauern, bis sich viele Menschen wieder in die Glaspaläste trauen.

Verkauft werden Neuwagen aber weiterhin, wenn auch in geringerem Maße: im Internet. Und dort sind sie besonders günstig: "Die Rabatte sind noch weiter gestiegen in den vergangenen Wochen, inzwischen auf 25,5 Prozent im Durchschnitt", so Marco Steinfatt vom Neuwagen-Verkaufsportal meinauto.de zu BILD.