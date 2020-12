Testergebnisse Nextbase 622GW

Bedienung: Die Nextbase 622GW hat einen drei Zoll großen Touchscreen , der die Bedienung sehr intuitiv werden lässt. Wie bei einem Smartphone kann man sich hier durch die Funktionen und Einstellungen swipen – kein Tastendruck ist nötig. Dazu gibt es eine praktische App, mit deren Hilfe die Videodateien direkt auf dem Handy landen. Wer mag, kann außerdem die Sprachsteuerung mit Amazons Sprachassistentin Alexa aktivieren. So lassen sich dann per Sprachkommando Aufnahmen sperren, und die Hände können am Lenkrad bleiben. Doch auch ohne Alexa ist die Sperrung von Dateien denkbar einfach: Der Knopf, der die Notsperrung auslöst, ist sehr gut erreichbar und klar zu erkennen. Daneben gibt es nur noch einen weiteren Knopf zum Ein- und Ausschalten der Dashcam. Wertung "Bedienung": 19/20 Punkten

Bildqualität: Gerade bei Aufnahmen am Tag kann die Nextbase 622GW mit dem besten Bild aller bisher getesteten Dashcams punkten. Keine andere Kamera macht derart scharfe und detailreiche Aufnahmen (Auflösung in 4K). Dabei schafft die Dashcam 30 Frames pro Sekunde. Wer für die schnellen Bewegungen im Straßenverkehr noch besser gewappnet sein will, kann auf 60 Frames aufstocken – dann schafft die Dashcam immer noch QHD – und damit mehr als viele andere Modelle. Doch auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: In Full-HD gibt es die Option, bis zu 120 Bilder pro Sekunde zu filmen. Das ermöglicht, die Videos auf der Dashcam in Slow-Motion anzuschauen und so auch Details wahrzunehmen, die in der Original-Geschwindigkeit vielleicht übersehen worden wären. Auch die Nachtaufnahmen sind vergleichsweise klar. Hier gibt es nur ganz leichtes Bildrauschen und hin und wieder ein paar Reflektionen von Lichtern. Das ist jedoch "Gemecker" auf sehr hohem Niveau. Der Bildwinkel von 140 Grad ist absolut ausreichend, um das Verkehrsgeschehen abzufilmen. Wertung "Qualität": 20/20 Punkten

Besonderheiten: Wie die "kleine Schwester" verfügt die Nextbase-Dashcam über eine eCall-Funktion und verständigt den Rettungsdienst, wenn sie einen Unfall erkennt und der Fahrer nicht reagiert (Abo beim Unfallmeldedienst vorausgesetzt). Dabei unterstützt die Dashcam die "what3words"-Funktion, um Retter möglichst genau an die Unfallstelle zu leiten. What3Words teilt die Erdoberfläche in ein bestimmtes Raster, sodass es möglich ist, präzise Orte zu finden, die keine genaue Adresse haben. Zudem gibt es einen integrierten Parkwächter, der Erschütterungen erkennt und ggf. die Aufnahme startet. Dabei wird die Dashcam durch einen kleinen Akku mit Strom versorgt. Zum Vergleich: Viele andere Dashcams benötigen permanente Stromversorgung, um das geparkte Fahrzeug zu überwachen. Die Sprachsteuerung mit Alexa ist ein nettes Zusatzfeature, aber nicht unbedingt nötig. Denn die Dashcam ist auch so sehr einfach und intuitiv bedienbar. Wertung "Sicherheit": 8/10 Punkten

Technische Daten in der Übersicht