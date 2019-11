ieführen aus Umweltschutzgründenauf allenein – tagsüber als Höchstgeschwindigkeit.soll esgeben, aber nur für ausgewählte Autobahnabschnitte, auf denen bisher auch tagsüber bereits maximal Tempo 130 erlaubt war. Das sei zwar eine "", jedoch sei das Tempolimit angesichts der notwendigenunumgänglich, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am 13. November 2019. Niemand finde das schön, aber es gehe um höhere Interessen, sagte der Regierungschef. Die Niederlande dürften nicht blockiert werden, keine Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Ab wann das neue Tempolimit gilt, soll bis Ende Dezember bestimmt werden, vermutlich ab 2020.

Rutte verwies darauf, dass wichtige Bauvorhaben – darunter auch der– ohne eine generelleaufgrund von EU-Richtlinienwerden könnten. Die Koalition aus Liberalen und Christdemokraten sowie der linksliberalen D66 und der religiös-konservativen Christenunion hatteüber Möglichkeiten zur Bekämpfung der sogenannten Stickstoffkrise in den Niederlanden. Der Verband der niederländischen Autohändler (Bovag) kritisierte das Tempolimit. Der Anteil des Verkehrs auf den Schnellstraßen am Schadstoffausstoß sei eigentlich gering. Besser wären Abwrackprämien für besonders umweltbelastende alte Autos. Die Umweltorganisation Milieudefensie sprach hingegen von einer guten Nachricht für Natur und Gesundheit.

Zwar gelten in nahezu allen europäischen Ländern generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, Tempo 100 jedoch bislang nur in Norwegen. In Deutschland war am 17. Oktober 2019 im Bundestag ein Grünen-Antrag auf ein Tempolimit von 130 km/h klar gescheitert.