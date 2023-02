Im Secondhand-Segment zu stöbern, hat immer dann besonderen Charme, wenn es um früher richtig teure Modelle renommierter Marken geht. Unser Niesmann+Bischoff Arto 64 GL von der Wohnmobil -Galerie im schleswig-holsteinischen Hohenaspe ist definitiv so ein Fall. Vor 17 Jahren galt das vollintegrierte Premiummobil aus dem rheinland-pfälzischen Polch trotz Fiat-Ducato -Technik unter der eleganten GFK-Frontmaske als Reisemobilfeinkost für Bestensverdienende.

Niesmann+Bischoff Arto 64 G: 6,36 Meter kurzer Luxusliner



Zwar würden wir heute nicht unbedingt Möbelfronten in konservativem Schlossberg-Ahorn in Verbindung mit Küchen- und Tischoberflächen im Farbton Schiefergrau bestellen, doch Konstruktion und Qualität des Echtholzmöbelbaus sind noch immer bemerkenswert. Alle Spaltmaße passen auf wenige Millimeter genau, die Türen und Klappen schließen sauber. Die sichtbaren Leitungen sind pingelig verlegt. Und auch der Pflegezustand überzeugt uns: Nur an exponierten Stellen wie etwa den Tischkanten ist überhaupt gravierender Verschleiß sichtbar.