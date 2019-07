Nissan 370Z: Gebrauchtwagen der Woche

raftstrotzende Sportler sind als Neuwagen nahezu unbezahlbar und heißen Porsche 911, Audi TT RS oder Jaguar F-Type? Stimmt, aber andere Marken haben auch schöne Modelle! So schaut Nissan nicht nur auf eine erfolgreiche Sportwagenhistorie zurück, die japanische Marke bietet mit dem GT-R auch einen automobilen Godzilla, der manch anderen und deutlich teureren Supersportler in Grund und Boden fährt. Natürlich ist auch der GT-R kein Schnäppchen, doch es geht auch eine Nummer kleiner: Mit dem 370Z hat Nissan ein richtiges Ass im Ärmel. Motor vorne, Antrieb hinten, sechs Zylinder, ein knackiges Blechkleid und das alles zu einem bezahlbaren Preis.

In der Welt der Sportwagen gilt der Nissan 370Z trotz seines heißen Preises eher als Nebendarsteller. Der seit 2008 erhältliche 370Z (intern Z34) bietet als Roadster 328 PS, als Coupé sogar 331 PS und klopft damit schon ans 911-Niveau. Und das, obwohl er weniger als die Hälfte kostet. Dazu kommen eine umfangreiche Serienausstattung, gute Fahrleistungen sowie eine durchaus ansehnliche Karosserie. Wenngleich Nissan damit hierzulande den Preis-Leistungs-Vogel abschießt, sind die deutschen Autokäufer offenbar so verliebt in die hiesigen Modelle, dass sie lieber zum BMW Z4, Audi TT RS oder direkt zur Sportwagen-Ikone Porsche greifen. Das wird auch in den Gebrauchtwagenbörsen erkennbar. Gibt es dort eine große Auswahl an Premium-Sportlern aus Vorbesitz, wird es beim 370Z schon dünn. Umso eher ist beim Kauf auf einige Aspekte zu achten. Ist der 370Z ein fehlerarmer Sportler zum Sonderangebot oder eine verlockende Falle?