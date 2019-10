Typisch Nissan GT-R: Das Cockpit ist in den Farben Schwarz und Rot gehalten.

Bei dem Monster-Nissan handelt es sich um den Umbau eines im Oktober 2016 erstmals zugelassenen GT-R Nismo. Laut Händler wurde der serienmäßige 3,8-Liter-V6 mit Biturbo-Aufladung ordentlich aufgemotzt und das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe verstärkt. Der Clubsport-Nissan soll außerdem mit einem Flexfuel-System ausgestattet sein. Das Sportfahrwerk stammt von Bilstein. So leistet er mindestens 300 PS mehr als die Serienversion, die er in Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit überflügeln dürfte. Der Verkäufer gibt eine Zeit von 4,2 Sekunden für den Zwischenspurt von 100 auf 200 km/h an.