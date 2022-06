Nissan hat mit dem Juke große Erfolge gefeiert, obwohl es anfangs für das außergewöhnliche Design viel Kritik hagelte. Spätestens mit dem Start der zweiten Generation im Jahr 2019 und der optischen Überarbeitung der Karosserie ist der Juke in der Mitte der SUV- und Crossover-Gesellschaft angekommen. Allerdings vermissen einige Fans des kompakten Modells ein wichtiges Feature, das beim ersten Juke noch zu haben war: den Allrad.

Wer auf das automatisch zuschaltende 4x4-System nicht verzichten will, der hat auf dem Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch ein paar Optionen, die aber eher weniger werden. Wer schnell ist, kann sich auch noch einen absoluten Hingucker sichern, den Nissan Juke in der Variante Nismo RS mit einem 213 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner und optional verfügbarem Allrad. Versüßt wurde dieses Sicherheitsfeature durch zahlreiche sportliche Details an Karosserie und im Cockpit des kleinen Japaners, wie folgendes Angebot zeigt.