Kleiner Kofferraum: Mit 251 Litern lädt der erste Nissan Juke weniger als ein VW Polo.

Im Vergleich mit seinen Konkurrenten sticht der Nissan Juke auf den ersten Blick ins Auge. Zum Marktstart im Jahr 2010 polarisierte der kleine Japaner mit seiner Coupé-Form und dem markanten Design.Besonders mit den stärkeren Motoren. Optische und technische Speerspitze ist der 218 PS starke Juke Nismo RS. Da seit 2019 die ebenfalls sehr polarisierende zweite Generation des Juke erhältlich ist, können Gebrauchtwageninteressenten einen gut erhaltenen Juke der ersten Generation ab 6000 Euro in den gängigen Börsen finden.Eine weitere Schwachstelle ist der permanente Ölverlust an Motor und Getriebe . Hier patzt der Juke ordentlich – und leider auch über alle Baujahre hinweg. Eher eine Kleinigkeit, dennoch erwähnenswert ist die Beleuchtung, die bei der Hauptuntersuchung ebenfalls negativ auffällt.Drei Jahre nach dem Nissan Juke schickte Renault den Captur auf die Straße. Schaut man sich die Auswertung im TÜV-Report an, zeigt sich der Franzose als recht haltbares Gefährt. In vielen der geprüften Kapitel macht sich der 4,10 Meter lange Captur besser als der Durchschnitt.Eine Schwachstelle, die bei Renault bekannt ist, und an der sehr viele Modelle des Autobauers leiden.Besser macht es der Mini Countryman . Von 2010 bis 2017 wurde die erste Generation gebaut, die mehr Platz bietet als der kultige Mini One.Bis auf kleinere Mängel an der vorderen und hinteren Beleuchtung sowie Ölverlust fällt den Prüfern nichts Negatives auf. Beim AUTO BILD-Dauertest erhielt ein Countryman Cooper SD die Note 2. Aufmerksam sollte man jedoch bei den 1,6-Liter-Dieseln sein, die zu Turboladerschäden neigen.