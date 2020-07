Nissan Qashqai: Gebrauchtwagen-Test

Der 1.2 DIG-T verursachte in einigen Fällen gravierende Probleme. Fabrikneue Motoren wiesen hohen Ölverbrauch auf.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,8 l S/100 km CO2 162 g/km Inspektion 200-300 Euro Haftpflicht (16)* 505 Euro Teilkasko (23)* 136 Euro Vollkasko (21)* 548 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 92 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 833 Euro Anlasser 467 Euro Wasserpumpe 281 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 321 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 794 Euro Bremsscheiben und -klötze 385 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Über den 1.2-DIG-T-Motor, der in vielen Modellen von Nissan und Renault verbaut ist, ranken sich im Netz wahre Horrorgeschichten. Von horrendem Ölverbrauch bei fast noch fabrikneuen Fahrzeugen inklusive gravierender Folgeschäden wie riefigen Zylinderwänden und rasselnden Steuerketten ist die Rede. In England, wo der Qashqai zu den meistverkauften Kompakt-SUV zählt, hat sich sogar die Tageszeitung "The Guardian" der Geschichte angenommen, porträtierte eine schwangere Qashqai-Besitzerin, die enttäuscht vor einem Nissan-Händler posiert. Werkstätten in Deutschland bestätigen, dass es Probleme mit dem Motor gab. Allerdings saß der Hersteller das Problem nicht aus, rief Autos mit den betroffenen Motoren vorsorglich in die Werkstätten, wo Zylinder endoskopiert und Steuerketten inspiziert wurden. Lädierte Triebwerke wurden ausgetauscht, den erhöhten Ölverbrauch stellte man durch ein Softwareupdate ab, das den Unterdruck im Ansaugtrakt reduzierte. Inzwischen sind vermutlich die meisten Autos upgedatet. Und nach wie vor greift Nissans erweiterte Kulanzregelung: volle Kostenübernahme bei symptomatischen Schäden noch zwei Jahre nach Garantieablauf. Vorbildlich und unkompliziert – wie der Qashqai selbst ...Der Qashqai zählt weltweit zu den beliebtesten SUV. Kein Wunder, abgesehen von fehlendem Feinschliff lässt sich dem soliden Japaner wenig vorwerfen. Der Ölproblematik des kleinen Benziners nahm sich der Hersteller vorbildlich an.4,5 von fünf Punkten.