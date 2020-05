E

# Sieben Kindersitze im Test 1. Maxi Cosi Titan Pro Note: 2+ Preis: 300 Euro 2. Joie Traver Shield Note: 2 Preis: 170 Euro 3. Avova Sperling Fix i-Size Note: 2- Preis: 350 Euro 4. Osann Flux Isofix Note: 2- Preis: 160 Euro 5. Cybex Pallas B-Fix Note: 3+ Preis: 170 Euro 5. Britax Römer Advansafix IV R Note: 3 Preis: 300 Euro 6. Heyner Multifix Aero+ Note: 4+ Preis: 240 Euro

in Junge mit einem großen Traum, der böse hätte enden können. Im US-Bundesstaat Utah schnappte sich ein Fünfjähriger die, setzte sich in das Familien-SUV und machte sich auf den Weg in Richtung Kalifornien. Der Junge hatte ein klares Ziel vor Augen: Er wollte sich dort einen. Den Wunsch hatten ihm seine. Also nahm der Junge auf der vorderen Sitzkante sitzend, die nächste. Fest entschlossen, den heiß begehrten Supersportwagen zu erwerben. Das Geld dafür hatte er auch dabei:sollten ihm den großen Traum ermöglichen. Doch der pfiffige Vorschüler hatte die Rechnung ohne die Beamten dergemacht. Die verfolgten gerade einen Raser , als ihnen ein merkwürdig schlingernder Familienschlitten auffiel, der mitdeutlich die Tempo-Vorgabe des Highway unterschritt. Mit eingeschaltetem blaurotem Dachlicht und Sirene forderten die Polizisten den Fahrer zum Halten auf. Der stoppte beinahe vorbildlich am Straßenrand. Nicht schlecht staunten die Beamten, dass anstelle des erwarteten Menschen mit Gesundheitsproblemen ein Fünfjähriger hinterm Steuer saß! Der Weg zum Lamborghini war nachbeendet.