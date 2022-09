Sie gehörten zur Monterey Car Week wie Austern und Champagner: die Oldtimer-Auktionen. 724 Preziosen haben dieses Jahr für rund 355 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt, versteigert in stickigen Ballrooms diverser Hotels.

Der Auktionator heizt die Menge an, schlechter Wein wird zu teuren Preisen verkauft, es wird getuschelt, gejubelt, gelacht. Die potenziellen Käufer, im Saal und an den Telefonen, wissen, was sie wollen. In Windeseile schnellen die Preise nach oben, 100.000 Dollar werden schnell noch mal draufgepackt als wäre es Trinkgeld, bis schließlich der Hammer fällt. Zeit zum Feiern? Bleibt hier nicht, schon rollt im Minutentakt der nächste Kandidat auf die Bühne.

Dass man aus Versehen mit einer dummen Handbewegung Millionen bietet, passiert übrigens nur im Film: Wer mitsteigern will, muss sich vorher registrieren. Schließlich will auch das Auktionshaus wissen, mit wem man es zu tun hat. Denn: Wer den Zuschlag erhält, hat nur bis 17 Uhr am nächsten Werktag Zeit, dann muss das Geld da und das Auto weg sein.