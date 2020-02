W

Hier geht's zum Angebot Opel Astra GTC Turbo OPC im Angebot

Spoiler, breite Endrohre: Vor allem am Heck offenbart der ardenblaue Opel sein sportliches Potenzial!

er esmag, aber keine Lust auf enge Platzverhältnisse und überhöhte Preise hat, der könnte sich für diesen gebrauchteninteressieren: Der Wagen steht in Ibbenbüren bei Osnabrück, hatauf der Uhr, ist scheckheftgepflegt und kostet mit 17.990 Euro etwades Astra J in der Performance-Version bei seinem Abschied im Jahr 2018 (36.750 Euro).Die dritte Generation des Opel Astra OPC nutzt als Basis den Astra GTC und fährt mitvor. Der bis dato stärkste Serien-Astra geht mit einemund einem maximalen Drehmoment von 400 Nm (ab 2500 Touren) auf GTI-Jagd. MitSpitze stellt er nicht nur alle Vorgänger in den Schatten – dank 4,47 Meter Länge bietet der sportliche Kompakte auch im Innenraum vernünftige