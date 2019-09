Z

schnell

u Produktionszeiten war der Calibra kein Mega-Hit. Als Opel den Manta-Nachfolger 1989 brachte, war er vielen zu bieder. Dann rostete er in den Augen seiner Kritiker zu. Schließlich erwarb er sich einen zweifelhaften Ruf als Basis für wildes Tuning. An der Kritik war natürlich was dran, doch je älter der Calibra wurde, desto beliebter wurde er – und ist heute ein junger Klassiker mit einer beeindruckenden Fangemeinde. Dabei sind vor allem unverbaute Fahrzeuge in gutem Zustand selten und begehrt.