Cascada

Opel

Wo merkt man demsein Alter an? Aufgrund der arg unübersichtlichen Karosserie trägt die Frontschürze vorn links leichte Anfahrspuren, die jedoch via Smart Repair beilackierbar wären. Dafür sind die Alufelgen rundum tadellos erhalten. Und auch das früher beiheikle Thema Rost ist offenkundig keines mehr: Blechfalze und Bodengruppe befinden sich in einem tadellosen Zustand. Das Fahrwerk arbeitet geschmeidig, die Karosserie wirkt steif, und der Innenraum bleibt bei unserer Probefahrt über die teils übel ausgebesserten Landstraßen der Lüneburger Heide überraschend knisterfrei.