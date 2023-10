2019 ging der Opel Corsa F als komplette Neuentwicklung an den Start – zwei Jahre nach dem Verkauf der Marke an den PSA-Konzern. Ein Volltreffer. Der Corsa F gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Opel-Modellen der Gegenwart, sondern führte zeitweilig sogar die bundesweiten Zulassungscharts an! Hier im Gebrauchtwagen-Test: ein Corsa 1.2 Edition.